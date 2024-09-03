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  • Benfica transferi bitirdi! Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
Spor

Benfica transferi bitirdi! Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmak üzere. Resmi imzalar kısa süre içerisinde atılacak.

3 Eylül 2024 Salı 00:11 - Güncelleme:
Benfica transferi bitirdi! Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
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DHA'nın haberine göre, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Transferde hareketli bir gün yaşayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, oyuncunun sonraki transferinden de %10 pay alacak.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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