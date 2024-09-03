DHA'nın haberine göre, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Transferde hareketli bir gün yaşayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, oyuncunun sonraki transferinden de %10 pay alacak.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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