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Spor

Berke Özer Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılarak Portimonense'ye transfer olan ancak Portekiz temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan Berke Özer'in, Eyüpspor ile anlaştığı ileri sürüldü.

Ajansspor19 Aralık 2022 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Berke Özer Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
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Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu.

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BERKE ÖZER, EYÜPSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Portekiz macerası kısa süren Berke, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 + 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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EYÜPSPOR KİRALIK GÖNDERECEK

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Berke'yi sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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PORTİMONENSE İLE 2 MAÇA ÇIKTI

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.

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GALATASARAY'IN LİSTESİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası Berke Özer'in ismi sarı-kırmızılı takımda gündeme gelmişti.

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