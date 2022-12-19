Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu.

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Portekiz macerası kısa süren Berke, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 + 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

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EYÜPSPOR KİRALIK GÖNDERECEK

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Berke'yi sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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PORTİMONENSE İLE 2 MAÇA ÇIKTI

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.

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GALATASARAY'IN LİSTESİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası Berke Özer'in ismi sarı-kırmızılı takımda gündeme gelmişti.