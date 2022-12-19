Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in yolunu tutan Berke Özer, Portimonense'ye transfer oldu.
Portekiz macerası kısa süren Berke, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 + 2 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, Berke'yi sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeyi planlıyor.
Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.
Öte yandan, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yükselen yaşı ve Okan Kocuk'un da yetersiz performansı sonrası Berke Özer'in ismi sarı-kırmızılı takımda gündeme gelmişti.