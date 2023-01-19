Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Beşiktaş ve İngiltere Championship takımı Burnley de istiyordu.

Konyaspor'dan Hadziahmetovic açıklaması! "Beşiktaş'tan teklif aldık"

GALATASARAY HADZİAHMETOVİC İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Konyaspor forması giyen Hadziahmetovic için yeşil beyazlı kulüp ile resmi görüşmelere başladı.

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KONYASPOR 5 MİLYON AVRO İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 2.5 milyon avro, Burnley'nin ise 3 milyon avro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu teklifleri yeterli bulmayan Konyaspor ise bu futbolcunun satışından 5 milyon avroluk bir bonservis geliri bekliyor.

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2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2016 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen Bosnalı önliberonun sözleşmesi 2024 yılından sona erecek.

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23 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Konyaspor forması ile 23 resmi maça çıkan Hadziahmetovic 6 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.