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  • Beşiktaş'ın transferine Galatasaray taş koydu! Amir Hadziahmetovic...
Spor

Beşiktaş'ın transferine Galatasaray taş koydu! Amir Hadziahmetovic...

Beşiktaş ve Burnley'in transfer etmek istediği Amir Hadziahmetovic'e Galatasaray da talip oldu. Sarı kırmızılı yönetimin, Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için Konyaspor ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

19 Ocak 2023 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transferine Galatasaray taş koydu! Amir Hadziahmetovic...
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Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Beşiktaş ve İngiltere Championship takımı Burnley de istiyordu.

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GALATASARAY HADZİAHMETOVİC İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Konyaspor forması giyen Hadziahmetovic için yeşil beyazlı kulüp ile resmi görüşmelere başladı.

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KONYASPOR 5 MİLYON AVRO İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 2.5 milyon avro, Burnley'nin ise 3 milyon avro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu teklifleri yeterli bulmayan Konyaspor ise bu futbolcunun satışından 5 milyon avroluk bir bonservis geliri bekliyor.

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2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2016 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen Bosnalı önliberonun sözleşmesi 2024 yılından sona erecek.

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23 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Konyaspor forması ile 23 resmi maça çıkan Hadziahmetovic 6 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

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