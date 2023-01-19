Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Beşiktaş ve İngiltere Championship takımı Burnley de istiyordu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Konyaspor forması giyen Hadziahmetovic için yeşil beyazlı kulüp ile resmi görüşmelere başladı.
25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın 2.5 milyon avro, Burnley'nin ise 3 milyon avro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu teklifleri yeterli bulmayan Konyaspor ise bu futbolcunun satışından 5 milyon avroluk bir bonservis geliri bekliyor.
2016 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen Bosnalı önliberonun sözleşmesi 2024 yılından sona erecek.
Bu sezon Konyaspor forması ile 23 resmi maça çıkan Hadziahmetovic 6 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.