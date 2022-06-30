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Spor

Beşiktaş'ta Muleka şaşkınlığı! İstanbul'a gelmesi beklenirken...

Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a Kongolu santrfordan kötü haber geldi. Jackson Muleka'nın bonservisine 5 milyon avro ödemeyi kabul eden Burnley, golcü futbolcuyu transfer etti.

DHA30 Haziran 2022 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
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Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.

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 Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 milyon avroya ulaşan bir rakama Burnley ile anlaştı

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 Şu anda Belçika'da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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 Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.

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