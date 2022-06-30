Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'ye 13 milyon avroluk teklif! Son karar Jorge Jesus'un
Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş
'ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege
, Muleka
için bonuslarla 5 milyon avroya
ulaşan bir rakama Burnley
ile anlaştı
Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın yerine...
Şu anda Belçika'da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi
Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa
'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.