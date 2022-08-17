Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray transferde bombalar patlatmaya doymuyor. Yıldız transferlerine devam eden sarı kırmızılılar yeni bir ismi gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre; bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor.

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MENAJERLER EDEN HAZARD'I GALATASARAY'A ÖNERDİ

Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan sarı-kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibin kapısını çalacak. Belçikalı yıldız, kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor.

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REAL MADRİD'İ İKNA ETMEK KOLAY

Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin, Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, sarı-kırmızılı kulübün, Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı.

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Galatasaray transferde Mertens'i devreye sokuyor. Hazard'ın iknası için Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde...

GALATASARAY 4 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

2019'da 115 milyon avro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 4 milyon avroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

18 MAÇTA 1 ASİST

Kerem'in gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim, ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek. Geçen sezon sadece 18 maçta 712 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu sadece 1 asist yapmıştı. La Liga'nın ilk haftasında Almeria maçında 32 dakika sahada kalan Hazard bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.