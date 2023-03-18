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Spor

Bursaspor: 8 - Ankaraspor: 4

Bursaspor - Ankaraspor rekabetinde 23. maç yarın oynanacak. İki takım arasında oynanan ve geride kalan 22 müsabakada Bursaspor'un Ankaraspor'a karşı galibiyet sayılarında 8-4 üstünlüğü bulunuyor.

18 Mart 2023 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Bursaspor: 8 - Ankaraspor: 4
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bursaspor deplasmanında puan arayacak olan Ankaraspor, yeşil beyazlı takımla tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

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BURSASPOR ANKARASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Bursaspor ile Ankaraspor arasında geride kalan 22 maçta, yeşil beyazlı takımın 8 galibiyeti bulunurken, Başkent temsilcisi 4 kez kazandı. İki takım arasında 10 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Bursaspor'un 35 golüne, Ankaraspor 23 golle karşılık verdi.

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İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Bursaspor - Ankaraspor maçı yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Ankara'dan oynanan karşılaşma, Emre Tepegöz ve Sedat Cengiz'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona ermişti.

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