Bursaspor: 8 - Ankaraspor: 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bursaspor deplasmanında puan arayacak olan Ankaraspor, yeşil beyazlı takımla tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

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BURSASPOR ANKARASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Bursaspor ile Ankaraspor arasında geride kalan 22 maçta, yeşil beyazlı takımın 8 galibiyeti bulunurken, Başkent temsilcisi 4 kez kazandı. İki takım arasında 10 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Bursaspor'un 35 golüne, Ankaraspor 23 golle karşılık verdi.

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İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Bursaspor - Ankaraspor maçı yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Ankara'dan oynanan karşılaşma, Emre Tepegöz ve Sedat Cengiz'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona ermişti.