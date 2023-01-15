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Spor

Cenk Özkaçar ile görüşmeler başladı

Sol beke Uğur Çiftçi'yi transfer eden Galatasaray, stoperi bölgesini de Cenk Özkaçar ile güçlendirmek istiyor.

Fanatik15 Ocak 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Cenk Özkaçar ile görüşmeler başladı
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Galatasaray, sol beke Uğur Çiftçi takviyesinin ardından stopere de transfer yapmak üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar var.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; İspanyol kulübünde sadece 3 lig maçında 327 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki solak stoperle temaslara geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilerleme kaydettiği öğrenildi.

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ABDÜLKERİM VE NELSSON'A ALTERNATİF OLACAK

Cim Bom bu transferle birlikte altyapıdan yetişen Metehan ile Emin Bayram dışında yedeği olmayan Abdülkerim - Nelsson ikilisine önemli bir alternatif sağlayacak.

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