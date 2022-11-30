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Spor

Cristiano Ronaldo'ya inanılmaz teklif!

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından 2.5 yıl için 500 milyon avroluk bir transfer teklifi yapıldığı iddia edildi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya inanılmaz teklif!
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Manchester United'daki ikinci dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Marca'nın haberine göre; bonservisi elinde Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı.

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2.5 YIL İÇİN 500 MİLYON AVRO

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Al-Nassr'ın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında Ronaldo'ya 500 milyon avro (yaklaşık 9.65 milyar TL) ödeyeceği belirtildi.

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Haberde; 37 yaşındaki Ronaldo'nun Avrupa'daki hegemonyasının sona erdiğini kabullendiğine ve bu nedenle Al-Nassr'ı tercih ettiğine yer verilmesi ise dikkat çekti.

Manchester United'dan tartışmalı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra eski kulübü Sporting Lizbon ile de anılıyordu.

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Şu anda ülkesi Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, 2 maç sonunda 1 gol kaydetti.

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