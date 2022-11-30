Manchester United'daki ikinci dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Marca'nın haberine göre; bonservisi elinde Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı.

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2.5 YIL İÇİN 500 MİLYON AVRO

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Al-Nassr'ın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında Ronaldo'ya 500 milyon avro (yaklaşık 9.65 milyar TL) ödeyeceği belirtildi.

Simone Inzaghi hayran kaldı! İsmail Yüksek'e 10 milyon avro Haberde; 37 yaşındaki Ronaldo'nun Avrupa'daki hegemonyasının sona erdiğini kabullendiğine ve bu nedenle Al-Nassr'ı tercih ettiğine yer verilmesi ise dikkat çekti.

Manchester United'dan tartışmalı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra eski kulübü Sporting Lizbon ile de anılıyordu.