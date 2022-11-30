Manchester United'daki ikinci dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Marca'nın haberine göre; bonservisi elinde Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı.
Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Al-Nassr'ın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında Ronaldo'ya 500 milyon avro (yaklaşık 9.65 milyar TL) ödeyeceği belirtildi.
Manchester United'dan tartışmalı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami, Los Angeles FC ve Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra eski kulübü Sporting Lizbon ile de anılıyordu.