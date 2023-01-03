Dele Alli'nin yeni adresini açıkladılar

Beşiktaş'a sezon başında Everton'dan kiralık olarak transfer olan Dele Alli'nin sözleşmesinin feshedileceği haberleri İngiltere'de de gündem oldu.

DELE ALLI'NİN AYRILMASI AN MESELESİ

Siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan İngiliz futbolcunun önümüzdeki birkaç maçta da form tutamaması halinde Beşiktaş'tan gönderilmesi bekleniyor.

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1 MİLYON STERLİN KASADA KALACAK

Siyah beyazlı yönetim, Everton ile anlaşma sağlayabilirse Dele Alli'ye sezonun ikinci yarısında ödenmesi gereken yaklaşık 1 milyon sterlini de kasasında tutmuş olacak. 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 11 maçta 2 gol attı.

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EVERTON'DA KADROYA GİRMESİ ZOR

İngiliz yıldız, Everton'a dönse bile teknik direktör Frank Lampard'ın Alli'yi kadroya dahil etmesi pek olası görülmüyor.

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"DELE ALLI'NIN BEŞİKTAŞ DÖNEMİ FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

İngiliz basınında Dele Alli'nin geleceğiyle ilgili çıkan haberlerde ise "Ocak ayında Everton'a dönerse, bir İngiltere Championship (2. Lig) kulübüne katılmayı düşünmeli. Kendine olan güveni şu anda dibe vurmuş durumda ve Beşiktaş'taki kiralık transfer dönemi bir felakete dönüşmüş gibi görünüyor." yorumu yapıldı.

Star Gazetesi

