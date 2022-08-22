Doğan Alemdar takımını böyle kurtardı, Fransa'yı salladı!

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Ajaccio'yu konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Martin Terrier ve 62. dakikada Baptiste Santamaria attı. Ajaccio'nun tek golü ise 57. dakikada Mounaim El Idrissy'den geldi.

DOĞAN ALEMDAR PENALTI KURTARDI

Para kazandırarak gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha Ev sahibi takımda 81. dakikada yedek kaleci, 90. dakikada isekırmızı kart gördü.

Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Rennes'in genç file bekçisi Doğan Alemdar oldu. 45. dakikada Ajaccio'dan Thomas Mangani'nin kullandığı penaltıyı kurtaran Doğan, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

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Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Türk file bekçisinin geçen hafta oynanan Monaco maçında hata yapmasına rağmen kendisinden şüphe duymadığını belirterek, "Monaco maçından sonra ondan hiçbir şüphem yoktu. Hata yapılabir. Benim için en ilginç olan; kendini yeniden motive edebilmesi, yeniden odaklanabilmesi ve kararlı olması. Yaşına göre olağanüstü bir kaleci olduğunu ve bu pozisyonun gerektirdiği zekaya sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fransız basını da 19 yaşındaki kalecinin performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Doğan Alemdar hakkında Fransız basınında yapılan yorumlar...

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Le Telegramme: "Önündeki mükemmel savunma ile Doğan Alemdar çok fazla karakter gösterdi. Genç Türk bir penaltıyı kurtardı ve Rennes'in kalesindeki sıcak anlarda takımına güven verdi. Doğan Alemdar, Ajaccio maçında geleceğin kalecisi olduğunu gösterdi."

"GÜVEN VERMEYE BAŞLADI"

Ouest-France: "Monaco maçındaki gafından sonra ilk müdahaleler konusunda güven vermeye başladı. Uzun süre kalesinde top görmedikten sonra 45+5'te Mangani'nin penaltısını doğru yöne hamle yaparak kurtardı. 69'da Hamouma'nın şutunu çeldi. Ajaccio'nun beraberlik golünde ise ters ayakta yakalandı. Onu yeniden canlandırabilecek bir maç çıkardı. (10 üzerinden 7 puan)"

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Maxi Foot: "Mounaim El Idrissy'nin kafa vuruşuyla attığı golde topa uzanmakta geç kaldı ancak devre arasından hemen önce Mangani'nin penaltı vuruşunu çelerek takımını kurtardı. (10 üzerinden 6 puan)"

Star Gazetesi