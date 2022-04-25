Doğan Alemdar, Rennes formasıyla sergilediği başarılı performansla Fransa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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DOĞAN ALEMDAR SEZONUN İKİNCİ YARISINDA SAHNE ALDI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Kayserispor'dan 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle Fransız temsilcisine transfer olan 19 yaşındaki kaleci, sezon başında yedek kulübesine mahkum kalsa da özellikle sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya ve yeteneklerini sergilemeye başladı.

ALFRED GOMIS'IN YOKLUĞU DOĞAN ALEMDAR'IN İŞİNE YARADI

Doğan Alemdar, Rennes'in as kalecisi Alfred Gomis'in ocak ayında koronavirüse yakalanmasının ardından Fransız takımında forma giymeye başladı. Senegalli kalecinin hastalığı atlatıp geri dönmesinden 1 ay kadar sonra bu kez parmağı kırıldı ve eldivenler yeniden Türk kaleciye geçti.

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DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

Gomis'in yokluğunda Doğan Alemdar'ın sergilediği başarılı performans, Ümit Milli kalecinin transfer pazarındaki değerini de yükseltti. 19 yaşındaki file bekçisinin değeri sadece birkaç ay içerisinde 3 katına çıktı.

PİYASA DEĞERİ 10.5 MİLYON AVRO

İsviçre'nin Neuchatel şehrinde bulunan bağımsız bir araştırma ve eğitim kuruluşu olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Futbol Gözlemevi'ne göre; sezonun sonuna yaklaşılırken Doğan Alemdar'ın piyasa değeri 10.5 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

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13 MAÇA ÇIKTI

Genç kalecinin Rennes ile sezon başında imzaladığı sözleşme Haziran 2026'da sona erecek. Bu sezon Fransız takımıyla 13 maça çıkan Doğan 15 gol yerken, 3 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

Star Gazetesi