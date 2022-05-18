Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur siyah beyazlı formayı giyen Domagoj Vida... Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı. Hırvat stoper, kulübüyle ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor.

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DOMAGOJ VIDA VEDA TURLARINDA

Fanatik'in haberine göre; uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.

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Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan çok sayıda oyuncuyla yollarını resmen ayıracak. Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'ın yanı sıra Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan Töre, Pjanic ve Mehmet Topal kesin olarak takımdan ayrılacak. Atiba, Larin ve Güven'in durumları henüz kesinleşmedi.

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ALEX TEİXEİRA DA GİDİYOR...

Teknik direktör Valerien Ismael yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin raporunu Konyaspor maçından sonra sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya sunacak. Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği isimlerden birinin de Alex Teixeira olduğu belirlendi. Fransız hocanın son 4 maçta sadece 19 dakika forma verdiği Brezilyalı yıldızı özellikle oyun temposu açısından yeterli bulmadığı ifade edildi.