Dries Mertens soyunma odasında isyan etti!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maç sonrasında flaş bir yorum Dries Mertens'ten geldi.
Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi.
Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon avro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon avro da imza parası verileceği duyurulmuştu.