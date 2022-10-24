İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6102
  • EURO
    18,2831
  • ALTIN
    986.563
  • BIST100
    3986.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mertens soyunma odasında isyan etti!
Spor

Dries Mertens soyunma odasında isyan etti!

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, hakem Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararlarıyla damga vurduğu Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında tepkiliydi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Dries Mertens soyunma odasında isyan etti!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maç sonrasında flaş bir yorum Dries Mertens'ten geldi.

Beşiktaş Dele Alli için kararını verdi

MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ

Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi.

Okan Buruk'un eşi isyan etti! "Hırsız Ali Palabıyık"

"İTALYA'DA BİLE BU KADAR KIRMIZI ÇIKMIYOR"

Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

Jorge Jesus'tan yeni sözleşme kararı

OYNADIĞI TAKIMLAR VE MALİYETİ

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon avro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon avro da imza parası verileceği duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.