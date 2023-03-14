Enes Ünal rekorları kırarak Getafe'den ayrılacak

Enes Ünal La Liga'da attığı gollerle Getafe'yi sırtlamaya devam ediyor. Cadiz maçında penaltıdan iki kez fileleri havalandıran Enes, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı ve Lewandowski'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi.

GETAFE'NİN GOLLERİNİN YÜZDE 48'İ ENES ÜNAL'DAN

İspanyol basını tarafından, küme düşme hattındaki Getafe'nin "can simidi" olarak görülen Türk futbolcu, takımının ligde attığı 25 golün yüzde 48'ine adını yazdırdı.

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ENES ÜNAL GETAFE'DE TARİHE GEÇMEK ÜZERE

Bu arada Enes Ünal'ın "Getafe'nin La Liga'daki en golcü oyuncusu" unvanını almasına da kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol takımıyla 32 lig golü bulunan Enes, 36 gollü Angel Rodriguez ve 37 gollü Manu del Moral'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor. 25 yaşındaki santrafor 6 kez daha fileleri havalandırırsa Getafe tarihinin ligdeki en golcü futbolcusu olacak.

BİR REKOR DAHA GELEBİLİR

Enes Ünal, geçen sezon 16 gol atarak "Getafe'nin bir sezonda La Liga'da en çok gol atan futbolcusu" unvanına Robeto Soldado (2009-2010 sezonu / 16 gol) ile birlikte ortak olmuştu. Enes kalan 13 maçta 5 kez daha filereri sarsarsa bu rekorun da tek başına sahibi olacak.

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"GETAFE'YE SONSUZA KADAR DAMGASINI VURACAK"

İspanyol basınında Türk futbolcunun bu rekorları kırma olasılığı için "Enes Ünal'ın Getafe'ye sonsuza kadar damgasını vuracağı an budur" ifadeleri kullanıldı.

"ENES ÜNAL'A TEKLİFLER YAĞMAYA BAŞLAYACAK"

Golcü oyuncu için rekorlarla dolu bir sezon sonrası "Teklifler yağmaya başlayacak" yorumu yapılırken, Enes'in Haziran 2025'e kadar takımıyla anlaşması olduğu da hatırlatıldı. Sözleşmesinde 40 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunan Türk futbolcuyu sezon sonunda tutmak Getafe Başkanı Angel Torres için zor olacak.

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"BU YAZ GETAFE'DEN AYRILABİLİR"

Haberde "Piyasa değeri şu anda 25 milyon avronun üzerinde olan Ünal, önümüzdeki yaz Getafe'den ayrılabilir." ifadeleri kullanılırken, "Bu onun kaderi gibi görünüyor, kariyerinin en iyi döneminde olan ve ayrılmadan önce adını takımın tarih kitaplarına iyi bir şekilde yazmak isteyecek olan 25 yaşındaki oyuncu daha büyük bir isme sahip bir kulüple anlaşacak gibi görünüyor." yorumu yapıldı.

Star Gazetesi