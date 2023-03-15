Enner Valencia transferi için resmi açıklama! ''90 gün sonra...''

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın transfer durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Valencia'nın Internacional ile anlaştığı hatta bir ön sözleşme imzaladığı iddiaları üzerine Brezilya kulübünden bir açıklama geldi.

Jorge Jesus'tan sonra Fenerbahçe'ye kupakolik hoca

Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Ekvadorlu forvetle ön sözleşme imzaladıkları iddialarının doğru olmadığını söyledi ancak Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer edilme ihtimalini açık tuttu.

Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kara haber! Operasyon geçirecek...

"ENNER VALENCIA BUGÜN GELMİYOR AMA 90 GÜN SONRA..."

Başkan Barcellos, 33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak "Valencia'nın kendisini Internacional'e bağladığı bir sözleşme yok. Bugün gelmiyor. Bu sezon gelmeyeceğini garanti ediyorum. Ama bana 90 gün sonrasını sorarsanız; futbol dinamik..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 3

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Enner Valencia, 33 resmi maçta 26 gol atarken, maç başına 0.78 gol ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi