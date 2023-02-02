Beşiktaş, uzun süredir yoğun bakımda olan eski futbolcusu Ersen Martin'in durumu hakkında bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

"Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin'in durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

ERSEN MARTİN'İN RAHATSIZLIĞININ GEÇMİŞİ

Sözleşme şartları belli oldu Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki eski futbolcunun sağlığının iyiye gittiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz yılın mayıs ayında ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtilmişti. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedilmişti.

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ARTIK REAKSİYON VERİYOR

Çok uzun süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılan Ersen Martin uzun bir süre sonra ilk kez tepki vermeye başladı. Sosyal medyadan dün son durumu paylaşılan eski milli oyuncunun görüntüsü sevenlerini üzerken, fizik tedaviye başladığı öğrenilen Ersen Martin için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.