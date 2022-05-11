Yaz transfer sezonu için kulüpler çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'de büyük sükse yapan Alexander Sörloth'un menajerinin, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşmek için yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sörloth'un menajeri Morten Wivastad'ın Leipzig'in teklifleri değerlendirme kararı aldıktan sonra İstanbul'a gelmeye karar verdiği öğrenildi.

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SÖRLOTH'UN MENAJERİ FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Takvim'in haberine göre; Leipzig ve Real Sociedad kariyerleri iyi geçmeyen Alexander Sörloth konusunda Bundesliga temsilcisi daha önce satmaya sıcak bakmadığı Norveçli için artık transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Sörloth'un menajeri Morten Wivastad, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerini 1. ağızdan öğrenip sonrasında değerlendirmeye alacak.

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FİYATI ARTABİLİR

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde 1. önceliklerinin santrfor transferi olduğu için 2 ezeli rakip arasında ciddi bir rekabetin söz konusu olabileceği ve fiyatın artma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

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7 GOL, 1 ASİST

Norveçli santraforun güncel piyasa değeri ise 12 milyon avro olarak gösteriliyor. Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen Alexander Norveçli golcü, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Alexander Sörloth takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.