Fenerbahçe'den 30 milyon avroluk Miguel Crespo operasyonu!

Geçtiğimiz sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiren Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

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MIGUEL CRESPO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin avro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor.

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SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON AVRO

Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon avronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon avro olarak planlandığı ifade ediliyor.

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İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı.

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KASA DOLACAK

Sarı-Lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.