Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan devre arasında sarı lacivertli takıma geri döndü. İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Kanarya'nın formasını giyecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Konyaspor maçının ardından Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

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OZAN TUFAN AYRILMAK İSTİYOR

Kadro dışı bırakılmasının ardından takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

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FENERBAHÇE DE OZAN TUFAN'I YENİ SEZONDA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Watford küme düşmemesi halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle 7 milyon avro ödeyerek Ozan Tufan'ın bonservisini Fenerbahçe'den alacak. İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşme ihtimali yüksek olduğu için yıldız futbolcu sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. Ancak sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmayı düşünmüyor.

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ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİNİ İSTEDİ, YÖNETİM REST ÇEKTİ

Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler yapan Ozan Tufan alacaklarına karşılık bonservisini almak isterken, yönetim milli futbolcuya "Getir 4.5 milyon avro bonservis bedeli, istediğin takımı git" restini çekti.

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BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI

Ajansspor'un haberine göre; Ozan Tufan bonservis konusunu hallederse sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlı yöneticilerle görüşmeler yapan ve anlaşma sağlayan orta saha oyuncusunun önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli. Ozan bu konuda Fenerbahçe yönetiminden indirim talep etmesine rağmen, yönetim bu konuda kesinlikle geri adım atmama kararı aldı.