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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken İsmail Yüksek'in sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek kararı
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Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için harekete geçiyor.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Kısa süre içinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmeler başlayacak ve yeni kontrat teklif edilecek.

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Bu sezon Fenerbahçe'de 11 maçta süre alan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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