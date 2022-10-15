Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için harekete geçiyor.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Kısa süre içinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmeler başlayacak ve yeni kontrat teklif edilecek.
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Bu sezon Fenerbahçe'de 11 maçta süre alan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.