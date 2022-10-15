Fenerbahçe'den sürpriz İsmail Yüksek kararı

Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için harekete geçiyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus'la kasasını dolduruyor! 190 milyon TL... Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Kısa süre içinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmeler başlayacak ve yeni kontrat teklif edilecek.