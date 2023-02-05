Galatasaray'dan beklenmedik transfer! ''Sefil bir sezonun ardından...''

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İngiltere'nin The Sun gazetesinde yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüp, Türkiye'de 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek olan ara transfer dönemi bitmeden Coutinho'ya imza attırmak istiyor. Futbolcunun formsuzluğuna dikkat çeken gazete, haberi "Philippe Coutinho Aston Villa ile geçirdiği sefil bir sezonun ardından Galatasaray tarafından kiralanmak isteniyor" başlığıyla okuyucularına sundu.
Galatasaray, Aston Villa'nın yıldızını en azından ilk etapta kiralık olarak transfer etmek amacında. İngiliz kulübü ise Barcelona'dan geçtiğimiz yaz 17 milyon sterlin bonservis bedeliyle aldığı futbolcudan uğradığı zararın en azından bir kısmını telafi etmek istiyor.
Aston Villa'da teknik direktörlüğe Unai Emery'nin gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldızı, geçtiğimiz ay ülkesinin takımlarından Corinthians da kiralamak istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
30 yaşındaki futbolcu, haftalık 125 bin sterlin maaşla Aston Villa'nın en çok kazanan futbolcularından birisi. Ocak 2022'de Barcelona'dan İngiliz takımına kiralanan Brezilyalı futbolcu, 6 aylık etkileyici bir performansın ardından Aston Villa'ya bonservisiyle transfer olmuştu.
2026 yılına kadar Premier Lig takımıyla sözleşmesi bulunan Coutinho bu sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 20 maçta forma giydi ancak gol atamadı ve asist yapamadı.
Star Gazetesi