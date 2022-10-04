İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5892
  • EURO
    18,5231
  • ALTIN
    1027.57
  • BIST100
    3456.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme
Spor

Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme

Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Victor Nelsson'un ücretinde iyileştirmeye gitti.

DHA4 Ekim 2022 Salı 17:32 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi G.Saray'ın rakibi belli oldu

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin avro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon avroya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon avroluk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Menajeri resmen açıkladı! Yunus Akgün'e gelen transfer teklifi...

Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.