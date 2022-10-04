Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi G.Saray'ın rakibi belli oldu Yaz transfer döneminde İspanyol ekibidan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam edenDanimarkalı savunmacının. Nelsson'unise bir değişikliğe gidilmedi. Menajeri resmen açıkladı! Yunus Akgün'e gelen transfer teklifi... Sarı-kırmızılı takım ileDanimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.