Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi G.Saray'ın rakibi belli oldu
Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'
dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.
Danimarkalı savunmacının 900 bin avro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon avroya çıkarıldı
. Nelsson'un 25 milyon avroluk serbest kalma maddesinde
ise bir değişikliğe gidilmedi.
Menajeri resmen açıkladı! Yunus Akgün'e gelen transfer teklifi...
Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan
Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.