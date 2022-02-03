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Spor

Hocasından ilginç Burak Yılmaz taktiği! ''Onunla tartışmak için...''

Burak Yılmaz'ın takımı Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, tecrübeli golcüyle zaman zaman yaşadığı tartışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gourvennec'in bu anlarda Burak Yılmaz'a yaklaşımı bakın nasıl oluyor ve sonrasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...

Star.com.tr3 Şubat 2022 Perşembe 02:17 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 02:17
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Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec hem tecrübeli golcü hakkında hem de takımdan ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı için önemli açıklamalarda bulundu.

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Lille'i geçen sezon Ligue 1'de şampiyon yapan Christophe Galtier'in yerine gelen ve sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra yavaş yavaş takımı toparlayan Gourvennec Fransız basınına verdiği röportajda, Burak Yılmaz'la aralarında geçen tartışmayla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"BURAK YILMAZ'LA TARTIŞMAK İÇİN..."

"Burak Yılmaz çok sinirlenebiliyor. Eğer işler istediği gibi gitmezse çabucak hüsrana uğrayabilen bir oyuncu. Bu durumu çok çabuk anladım. Her şeyden önce onunla tartışmak için sakin olarak duygularınızın azaldığı bir anı beklemeniz gerektiğini çok iyi biliyorum. Sonrasında anlaşıyoruz ya da anlaşamıyoruz ama tartışmalarımız her zaman yapıcı ve olumlu geçiyor."

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"BURAK YILMAZ DA HATEM BEN ARFA GİBİ..."

"Burak Yılmaz'ın yönetimi, birkaç gün önce kendisine futbol öğretmeyeceğimi söylediğim Hatem Ben Arfa'nınki gibi. Onlar bunu nasıl yapacaklarını herkesten daha iyi biliyorlar. Kariyerleri onlar adına konuşuyor."

"BENİM İŞİM BURAK'IN HÜSRANA UĞRADIĞI ANLARI İYİ YÖNETMEK"

"Diğerlerinde olduğu gibi Burak'la da işim, onun hüsrana uğrayabileceği anları yönetmek ve kolektif projeden ayrılmamasını sağlamak."

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"YUSUF YAZICI İLE İŞLER İYİ GİTMEDİ"

Jocelyn Gourvennec, Lille'den Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralanan Yusuf Yazıcı için ise "Yusuf Yazıcı ile işler daha az iyi gitti. Bununla beraber gerçekten sevdiğim bir oyuncuydu ama tutmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.

GOURVENNEC'İN LİLLE'İ LİGDE 11. SIRADA

49 yaşındaki teknik adamın takımı, 22 haftası geride kalan Ligue 1'de 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkan Lille, son 16 turunda İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Star.com.tr

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