Hocasından ilginç Burak Yılmaz taktiği! ''Onunla tartışmak için...''

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec hem tecrübeli golcü hakkında hem de takımdan ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı için önemli açıklamalarda bulundu.
"Burak Yılmaz çok sinirlenebiliyor. Eğer işler istediği gibi gitmezse çabucak hüsrana uğrayabilen bir oyuncu. Bu durumu çok çabuk anladım. Her şeyden önce onunla tartışmak için sakin olarak duygularınızın azaldığı bir anı beklemeniz gerektiğini çok iyi biliyorum. Sonrasında anlaşıyoruz ya da anlaşamıyoruz ama tartışmalarımız her zaman yapıcı ve olumlu geçiyor."
"Burak Yılmaz'ın yönetimi, birkaç gün önce kendisine futbol öğretmeyeceğimi söylediğim Hatem Ben Arfa'nınki gibi. Onlar bunu nasıl yapacaklarını herkesten daha iyi biliyorlar. Kariyerleri onlar adına konuşuyor."
"Diğerlerinde olduğu gibi Burak'la da işim, onun hüsrana uğrayabileceği anları yönetmek ve kolektif projeden ayrılmamasını sağlamak."
Jocelyn Gourvennec, Lille'den Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralanan Yusuf Yazıcı için ise "Yusuf Yazıcı ile işler daha az iyi gitti. Bununla beraber gerçekten sevdiğim bir oyuncuydu ama tutmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.
49 yaşındaki teknik adamın takımı, 22 haftası geride kalan Ligue 1'de 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan çıkan Lille, son 16 turunda İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
Star.com.tr