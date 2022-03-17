İtalya'da Hakan Çalhanoğlu şaşkınlığı! Rakamlar ortaya çıkınca...

Star Gazetesi 17 Mart 2022 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 12:11

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'in 2022 yılındaki kötü gidişi milli futbolcunun form düşüklüğüne bağlanıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen, Serie A'da liderliği Milan'a kaptıran ve 3. sıraya kadar gerileyen İtalyan takımı son olarak Torino ile 1-1 berabere kalmış ve ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilmişti.

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9. haftada oynanan Juventus maçından 19. haftadaki Torino müsabakasına kadar sezonun en parlak dönemini yaşayan Hakan, 5 gol atarken, 6 kez de asist yapmıştı. Ancak 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansında 22 Aralık'ta oynanan Torino maçı olumsuz anlamda bir dönüm noktası oldu. Bu karşılaşma sonrası takımı adına skor katkısı yapamayan Türk futbolcu, sadece 1 asist yapabildi.

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GEÇMİŞ SEZONLARDAKİ İSTATİSTİKLERİ UMUT VERİYOR

Skora katkı anlamında şu an formsuz olsa bile Hakan Çalhanoğlu'nun geçmiş sezonlarda Serie'nın son haftalarındaki iyi performans sergilemesi ise Inter'i umutlandırıyor. 2017/18 sezonunda oynadığı son 10 maçta 4 gol, 5 asist yapan Çalhanoğlu, 2019/2020 sezonunun son 10 müsabakasında ise 5 gol, 6 asistle forma giymişti.

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