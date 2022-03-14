Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 29. haftasında Torino'ya konuk oldu. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi takım 12. dakikada Bremer'in golüyle 1-0 öne geçerken, Inter beraberliği 90+3'te Alexis Sanchez'in attığı golle sağladı.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 76. dakikada yerini Joaquin Correa bıraktı. İtalyan basını Hakan'ın performansını eleştirirken, milli futbolcuya 10 üzerinden 5 ile 6 arasında değişen puanlar verdi. İşte Hakan Çalhanoğlu hakkında yapılan yorumlar:
Corriere Della Sera: "Sadece serbest vuruşlarda faydalıydı. Bunun dışında sahada fiziksel mücadelelerde ezildi. (5 puan)"
Eurosport İtalya: "Narin ayağıyla birkaç serbest vuruş kullandı. İkinci yarıda ise Arturo Vidal'i pasıyla pozisyona soktu. Böyle bir maçta hiç yoktan iyidir. (6 puan)"
Calciomercato: "Hakan Çalhanoğlu değişim göstermekte serbest bir oyuncu. Sürekli olarak doğru pozisyonu arıyor. İki kez duran toptan tehlike yarattı fakat Torino kalecisi Berisha'yı iki pozisyonun da üstesinden geldi. İkinci yarıya ileride iyi bir başlangıç yaptı ve Vidal'a iyi bir pas verdi ancak Şilili futbolcunun vuruşu başarılı değildi. (6 puan)"
Tuttomercatoweb: "Takım arkadaşı Barella ile bazen rolleri değişti. Bunun yanı sıra orta sahadaki kaliteyi artırmak için Vecino'ya destek oldu. Uruguaylı futbolcu yerini Vidal'e bıraktığında ise onun bölgesine geçti ancak 10 dakika kadar sonra Hakan da oyundan alındı. (5,5 puan)"
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 35 resmi maça çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 9 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi