İtalya'da Merih Demiral kaosu!

Merih Demiral'ın İtalya'da geleceği gitgide bir bilmece haline gelmeye devam ediyor. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Türk stoper, bundan sonraki kariyerinin hangi takımda devam edeceği hala net değil.

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ATALANTA'NIN KARARSIZLIĞI MERİH DEMİRAL'IN ÖNÜNÜ TIKADI

Atalanta'nın haziran ayının sonuna kadar Merih'in bonservisini 20 milyon avroya satın alma hakkı bulunuyor. Mavi siyahlı kulübün kararsızlığı ise Türk futbolcunun başka takımlara transferinin önünü tıkamış vaziyette.

İtalyan kulübünün önünde 3 seçenek var:

1- Merih'in bonservisini alarak Türk futbolcuyla yoluna devam etmek.

2- 20 milyon avroya bonservisi aldıktan sonra bir başka kulübe daha pahalıya satmak.

3- Haziran sonuna kadar herhangi bir hamle yapmayarak Merih'in transferindeki söz hakkını Juventus'a bırakmak.

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JUVENTUS, MERİH'İ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İlk iki seçeneğin gerçekleşmesi halinde Türk futbolcunun durumu 30 Haziran'dan önce netleşmiş olacak. Son seçenekte ise Merih'i gelecek sezon da kadrosunda düşünmeyen Juventus, 24 yaşındaki stoper için yeni bir kulüp aramaya başlayacak.

NEWCASTLE MERİH DEMİRAL İÇİN BEKLEMEDE

Bu arada İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United, Merih Demiral'ı transfer listesinde bulunduruyor ancak milli futbolcu için henüz resmi bir girişimde bulunmuş değil.

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MERİH'İN PARASIYLA STOPER TRANSFERİ

Juventus, Merih'in satışından gelecek parayı stoper transferinde kullanacak. Siyah beyazlı kulübün hedefinde Napoli'den Koulibaly, Arsenal'den Gabriel ve Fiorentina'dan Igor bulunuyor.

Star Gazetesi