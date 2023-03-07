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Spor

Jankat Yılmaz'a yeni teklif! Galatasaray iki kez reddetmişti...

Galatasaray ile geçtiğimiz ocak ayında sözleşme yenileyen genç kaleci Jankat Yılmaz, transferde Celta Vigo'nun gözdesi olmaya devam ediyor. Jankat Yılmaz için iki kez Galatasaray'ın kapısını çalan ancak reddedilen Celta Vigo, üçüncü defa transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 14:30 - Güncelleme:
Jankat Yılmaz'a yeni teklif! Galatasaray iki kez reddetmişti...
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Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'a İspanya'nın Celta Vigo takımının talip olduğu ileri sürüldü.

CELTA VIGO JANKAT YILMAZ'IN PEŞİNDE

Kaleci Agustin Marchesin'in aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkmasının ardından 37 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Diego Alves'i kadrosuna katan La Liga takımının, Jankat'ı da sezon sonunda transfer etmek istediği belirtildi.

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GALATASARAY İKİ DEFA REDDETTİ

İspanyol basınında çıkan habere göre; Celta Vigo, 18 yaşındaki kaleciyi daha önce iki kez kadrosuna katmak istedi ancak sırasıyla 500 bin avro ve 1 milyon avroluk teklifleri Galatasaray tarafından reddedildi. İspanyol takımı, Jankat Yılmaz için bir kez daha teklifte bulunacak.

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STRASBOURG DA DEVREDE

Bu arada sarı kırmızılı futbolcu için Celta'nın yanı sıra Fransız kulübü Strasbourg'un da devrede olduğu iddia edildi.

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2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Jankat Yılmaz'ın Galatasaray ile 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Genç kaleci geçtiğimiz ocak ayında kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı.

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