Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz'a İspanya'nın Celta Vigo takımının talip olduğu ileri sürüldü.

CELTA VIGO JANKAT YILMAZ'IN PEŞİNDE

Kaleci Agustin Marchesin'in aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkmasının ardından 37 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Diego Alves'i kadrosuna katan La Liga takımının, Jankat'ı da sezon sonunda transfer etmek istediği belirtildi.

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GALATASARAY İKİ DEFA REDDETTİ

İspanyol basınında çıkan habere göre; Celta Vigo, 18 yaşındaki kaleciyi daha önce iki kez kadrosuna katmak istedi ancak sırasıyla 500 bin avro ve 1 milyon avroluk teklifleri Galatasaray tarafından reddedildi. İspanyol takımı, Jankat Yılmaz için bir kez daha teklifte bulunacak.

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STRASBOURG DA DEVREDE

Bu arada sarı kırmızılı futbolcu için Celta'nın yanı sıra Fransız kulübü Strasbourg'un da devrede olduğu iddia edildi.

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2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Jankat Yılmaz'ın Galatasaray ile 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Genç kaleci geçtiğimiz ocak ayında kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı.