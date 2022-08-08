Jason Denayer transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi elinde olan Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Jason Denayer'i transfer gündemine aldı. Ancak bu transferde siyah beyazlı takım yalnız değil.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Denayer'e Serie A takımı Torino da talip. Lyon ile sözleşmesini yenilemeyen ve boşta olan Belçikalı stoperin, Torino ile haftalar önce başlayan ancak bir sonuca varamayan transfer görüşmeleri yeniden başladı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübü, Denayer'e önerdiği maaşı artırdı ve görüşmelerin başında önerdiğinden daha yüksek rakamlara çıktı.
Tuttosport ise Torino'nun 27 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon avrodan 3 senelik bir kontrat önerdiğini iddia etti. 3 milyon avro talep eden Jason Denayer'in son kararını vermesi bekleniyor.
Belçikalı futbolcu geçen sezon Lyon formasıyla 19 resmi maça çıktı. 1271 dakika sahada kalan Denayer 3 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi