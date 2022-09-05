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Spor

Jorge Jesus'tan şaşırtan karar! Yeni transfer kadro dışı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni transfer Bruma ve santrfor Serdar Dursun'u kadroya almadı.

5 Eylül 2022 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde Maurico Lemos, Filip Novak, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Çağatay Kurukalıp ve Serdar Dursun açıklanan kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de ayrıca bu sezon transfer edilen Bruma da UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi UEFA kadrosuna eklendi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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