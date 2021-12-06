Kerem Aktürkoğlu çılgın teklifi düşünmedi bile! Tam 8 katı fazlasına…

Star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:48

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon hem Milli Takım'da hem de sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla göz doldurdu. Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için başta Marsilya olmak üzere bir çok kulüp devreye girdi. Alman kulüplerinin de yakın markaja aldığı Kerem sarı kırmızılılarda kalmayı tercih etti ve kendisini 2026'ya kadar bağlayan sözleşmeye imza attı. Yıllık maaşını 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkaran sarı kırmızılı yönetim genç yıldızı takımda tutarak büyük işe imza attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Yıllık 7 milyon TL kazanacak olan Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan gelen sözleşme yenileme teklifini düşünmeden imzaladı. Genç yıldız Avrupa'ya giderken Galatasaray'a iyi bir bonservis kazandırmayı da hedefliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON FIRTINA GİBİ

23 yaşındaki milli oyuncu Galatasaray'da çıktığı bu sezon 26 maçta geçtiğimiz sezonun istatistiğini geçmeyi başardı. Geçen sezon 29 maçta 6 gol 2 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı 26 maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.