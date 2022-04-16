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Spor

Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 3

Konyaspor - Gaziantep FK rekabetinde 6. maç yarın oynanacak. Geride kalan 5 karşılaşmada Gaziantep FK'nın Konyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 3-0 üstünlüğü bulunuyor.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:26
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçla beraber Konyaspor ile Gaziantep FK 6. lig randevusuna çıkacak. Geride kalan maçlarda Gaziantep ekibinin 3-0'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 32 hafta sonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 58 puan toplarken, Gaziantep FK ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 3. sırada, Antep ekibi ise 13. sırada bulunuyor.

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6. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 5 maçta Konyaspor'un galibiyeti bulunmazken, Gaziantep FK ise 3 defa rakibini mağlup etti. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 3 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK 7 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların her ikisi de beraberlikle sonuçlanırken gol sesi ise çıkmadı. Ligin ilk yarısında Antep'te oynanan karşılaşma 3-2'lik Gaziantep FK üstünlüğü ile bitmişti.

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İLHAN PALUT İLE EROL BULUT 6. KEZ RAKİP

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Palut, söz konusu müsabakalarda Göztepe ve Konyaspor'un, Bulut ise Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın teknik patronuydu. İlhan Palut'un öğrencileri bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 kez de mağlup oldu. İlhan Palut, Erol Bulut'a karşı tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda Göztepe'yi çalıştırırken Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

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VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Volkan Bayarslan Süper Lig'de 62 maç yönetti. Bu maçların 21'ini ev sahibi, 24'ünü ise deplasman takımları kazandı. 17 maç ise berabere sona erdi.

Süper Lig maçında ortalık karıştı!

Volkan Bayarslan en son Konyaspor'un 27 Şubat 2022 tarihinde Süper Lig'de oynadığı ve 5-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında görev aldı. Bayarslan, yine Konyaspor'un geçen hafta ligde Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettiği ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçın da VAR hakemiydi.

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