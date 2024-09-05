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Spor

MANU'dan Casemiro kararı!

Manchester United, adı Galatasaray ile anılan Casemiro için kararını verdi. İngiliz ekibi Brezilyalı futbolcuyu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

5 Eylül 2024 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
MANU'dan Casemiro kararı!
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Manchester United'da ayrılması gündemde olan iki isim için karar verildi.

Manchester United, takımdan ayrılması gündemde olan Tyrell Malacia ve Casemiro'yu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

AYRILIK KARARI İPTAL

25 kişilik kadroya yazılan iki ismin takımda tutulmasına karar verildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen tecrübeli orta saha sarı kırmızılı takıma gitmeyecek.

Manchester United formasıyla 87 maça çıkan Casemiro, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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