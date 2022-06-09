Marcelo'dan Fenerbahçe kararı

Sol bek listesinde bir numaraya Marcelo'yu koyan Fenerbahçe, önemli rakiplerle çekişse de transferde bir adım önde.
Sabah'ın haberine göre; Real Madrid'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan ve kariyerine yeni bir sayfa açmak için ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı oyuncuyu, Lyon ve Marsilya da almak istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcunun, özellikle Jorge Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade edildi.
Fransa basınında çıkan haberlerde tatil sonrası kararını verecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'a gitme seçeneğinin daha ağır bastığı ifade edildi.