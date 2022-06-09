Marcelo'dan Fenerbahçe kararı

Sol bek listesinde bir numaraya Marcelo'yu koyan Fenerbahçe, önemli rakiplerle çekişse de transferde bir adım önde.

Fenerbahçe'ye 7.5 milyon avroluk piyango!

LYON VE MARSİLYA DA MARCELO'NUN PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre; Real Madrid'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan ve kariyerine yeni bir sayfa açmak için ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı oyuncuyu, Lyon ve Marsilya da almak istiyor.

Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi! 5 yıldız detayı...

JORGE JESUS FAKTÖRÜ

Ancak tecrübeli futbolcunun, özellikle Jorge Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade edildi.

Burak Yılmaz yeni adresini açıkladı

MARCELO İÇİN FENERBAHÇE SEÇENEĞİ AĞIR BASIYOR

Fransa basınında çıkan haberlerde tatil sonrası kararını verecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'a gitme seçeneğinin daha ağır bastığı ifade edildi.