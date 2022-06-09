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Spor

Marcelo'dan Fenerbahçe kararı

Real Madrid ile yollarını ayıran ve adı Fenerbahçe ile anılan Marcelo transferde kararını verdi. Lyon ve Marsilya'nın da istediği Marcelo, Fenerbahçe seçeneğini bir adım önde tutuyor.

Sabah9 Haziran 2022 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
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Sol bek listesinde bir numaraya Marcelo'yu koyan Fenerbahçe, önemli rakiplerle çekişse de transferde bir adım önde.

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LYON VE MARSİLYA DA MARCELO'NUN PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre; Real Madrid'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan ve kariyerine yeni bir sayfa açmak için ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı oyuncuyu, Lyon ve Marsilya da almak istiyor.

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JORGE JESUS FAKTÖRÜ

Ancak tecrübeli futbolcunun, özellikle Jorge Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade edildi.

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MARCELO İÇİN FENERBAHÇE SEÇENEĞİ AĞIR BASIYOR

Fransa basınında çıkan haberlerde tatil sonrası kararını verecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, İstanbul'a gitme seçeneğinin daha ağır bastığı ifade edildi.

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