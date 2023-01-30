Merih Demiral transferin son gününde Atalanta'ya veda edebilir

İtalya'da yarın sona erecek ara transfer döneminde hareketler yaşanıyor. Inter, Skriniar ve PSG arasındaki transfer pazarlığı Atalanta'nın Türk stoperi Merih Demiral'ı da yakından ilgilendiriyor.

INTER İLE PSG'NİN MILAN SKRINIAR PAZARLIĞI

Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Milan Skriniar, şimdiden Paris Saint Germain (PSG) ile anlaşmış durumda. Ancak Fransız devi makul bir bonservis bedeli ödeyerek Slovak stoperi şimdiden kadrosuna katmak istiyor. PSG'nin 10 milyon avroluk teklifini reddeden Inter, 20 milyon avro talep ediyor. Fransızlar ise teklifini 15 milyon avroya çıkarmaya hazır.

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SKRINIAR'IN KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Skriniar'ın da kulübünden alacağı olan paranın bir kısmından vazgeçebileceği belirtiliyor. 27 yaşındaki defans oyuncusu, PSG ile yıllık 9 milyon avro maaş, 1 milyon avro bonus ve 15 milyon avro imza parası karşılığında anlaşmış durumda.

INTER'DEN MERİH DEMİRAL HAMLESİ

Inter ise Slovak oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı uygun bir stoper alternatifi için kolları sıvadı. İtalyan devinin transfer listesinde ilk sırada Atalanta'da forma giyen Merih Demiral bulunuyor.

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TRANSFER DURUMU INTER - ATALANTA MAÇI ÖNCESİ KESİNLEŞECEK

İtalya'da ara transfer dönemi yarın akşam sona erecek. Kaderin garip bir cilvesi olarak göze çarpan ilginç bir nokta ise yarın İtalya Kupası çeyrek final maçında Inter ile Atalanta'nın karşı karşıya gelecek olması. TSİ 23.00'teki müsabakanın başlama vuruşundan bir saat önce Çizme'de transfer dönemi kapanacak. O saate kadar hem Merih Demiral'ın hem de Milan Skriniar'ın transferdeki akıbeti belli olmuş olacak.

Star Gazetesi