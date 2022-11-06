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  • Miguel Crespo'ya bir dev daha talip! 25 milyon avroluk madde...
Spor

Miguel Crespo'ya bir dev daha talip! 25 milyon avroluk madde...

Miguel Crespo Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Crespo için Inter'in de devreye girdiği ortaya çıktı. Portekizli futbolcunun sözleşmesindeki bir madde ise transferin önünü açıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Kasım 2022 Pazar 16:44 - Güncelleme:
Miguel Crespo'ya bir dev daha talip! 25 milyon avroluk madde...
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İtalyan devi Inter'in transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

INTER, CRESPO'YU SEZON BOYUNCA İZLEYECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; bugüne kadar Inter cephesinden Crespo için Fenerbahçe ile resmi bir temas kurulmadı ancak mavi siyahlı kulübün gözlemcileri sezon boyunca Portekizli futbolcuyu izlemeye devam edecekler.

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MİLAN DA İSTİYOR

26 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda Milan'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

JORGE JESUS'TAN OCAK AYINDA TRANSFERE İZİN YOK!

Haberde, Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'den koparmanın kolay olmadığı vurgulanırken, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un ara transfer döneminde başarılı oyuncuyu bırakmasının imkansız olduğu belirtildi.

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CRESPO'NUN SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR

Ancak bu durumun yaz transfer döneminde değişebileceği belirtilirken, Crespo'nun anlaşmasının 2024 yılında sona ereceği hatırlatıldı ve Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladığı ifade edildi.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 25 MİLYON AVRO

Sözleşmesinde 25 milyon avroluk fesih maddesi bulunan Crespo'nun piyasa değerinin 15 milyon avro olduğu iddia edildi.

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"DIEGO SIMEONE, CRESPO İÇİN DELİ OLUYOR!"

Haberde; Miguel Crespo için Atletico Madrid'den gelen 11 milyon avroluk teklifin Fenerbahçe tarafından reddedildiği belirtilirken, "İspanyol takımının hocası Diego Simeone'nin 26 yaşındaki oyuncu için deli olduğu söyleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi

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