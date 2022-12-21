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Spor

Miha Zajc ezeli rakibe gidiyor! Görüşmeler başladı

Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçti ve Marek Hamsik'in alternatifi olarak, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ın transferi için futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Sabah21 Aralık 2022 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Miha Zajc ezeli rakibe gidiyor! Görüşmeler başladı
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Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim rotasını orta sahaya çevirdi.

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HAMSIK'İN ALTERNATİFİ ZAJC

Marek Hamsik'in sözleşmesinin bitecek olması Trabzonspor yönetimini arayışa itmiş durumda. Karadeniz devi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajeri Kees Vos ile masaya oturan bordo-mavili kulüp yönetimi, şartları öğrendi. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da Zajc'a onay verdi. Görüşmelerin devam etmesi kararı verildi.

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15 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Miha Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek. Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer olmuştu. Sloven yıldız, 3.5 milyon avro bedelle Türkiye'ye gelmişti. Sloven orta saha bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asist üretti.

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BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Sloven futbolcu Miha Zajc'a Beşiktaş ve Avrupa kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Jorge Jesus, planlarının arasında yer almayan Sloven orta saha oyuncusuna İstanbulspor maçında 5 dakika süre verdi.

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