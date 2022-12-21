Miha Zajc ezeli rakibe gidiyor! Görüşmeler başladı

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim rotasını orta sahaya çevirdi.

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HAMSIK'İN ALTERNATİFİ ZAJC

Marek Hamsik'in sözleşmesinin bitecek olması Trabzonspor yönetimini arayışa itmiş durumda. Karadeniz devi, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı gündemine aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki Sloven oyuncunun menajeri Kees Vos ile masaya oturan bordo-mavili kulüp yönetimi, şartları öğrendi. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da Zajc'a onay verdi. Görüşmelerin devam etmesi kararı verildi.

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15 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Miha Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek. Miha Zajc, Fenerbahçe'ye 2018-19 sezonunda Empoli'den transfer olmuştu. Sloven yıldız, 3.5 milyon avro bedelle Türkiye'ye gelmişti. Sloven orta saha bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asist üretti.

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BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Sloven futbolcu Miha Zajc'a Beşiktaş ve Avrupa kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Jorge Jesus, planlarının arasında yer almayan Sloven orta saha oyuncusuna İstanbulspor maçında 5 dakika süre verdi.