Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.
Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı. Bundan dolayı Miha Zajc konusunda Beşiktaş'ın önü açıldı.
Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya yol verildi. Beşiktaş'la görüşme izni çıktı. Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin 2 milyon avroya Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşırsa Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.