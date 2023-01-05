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Spor

Miha Zajc'a Beşiktaş izni çıktı! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladı.

Fotomaç5 Ocak 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Miha Zajc'a Beşiktaş izni çıktı! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis
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Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

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FENERBAHÇE MIHA ZAJC İLE ANLAŞAMADI

Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı. Bundan dolayı Miha Zajc konusunda Beşiktaş'ın önü açıldı.

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BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMESİNE İZİN ÇIKTI

Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya yol verildi. Beşiktaş'la görüşme izni çıktı. Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

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FENERBAHÇE 2 MİLYON AVRO İSTİYOR

Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor. Sarı lacivertlilerin 2 milyon avroya Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi. Kulüpler anlaşırsa Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.

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