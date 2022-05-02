Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonunu geçirin Miha Zajc hem değerini katladı hem de kulüpleri peşine taktı. Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae, Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu.

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BOLOGNA'DAN MIHA ZAJC'A 5.5 MİLYON AVRO

Takvim'in haberine göre; Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon avroluk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor.

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3 MİLYON AVRO REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, sezon başında Zajc için verilen 3 milyon avroyu geri çevirmiş, Pereira'nın isteğiyle takımla kalması sağlanmıştı.

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İSMAİL KARTAL'IN DEĞİŞMEZ İKİLİSİ: ZAJC-CRESPO

Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde ilk 11'in değişmez ismi olan Zajc bu sezon 9 kez fileleri sarsmayı başardı. Zajc, bu sezon forma giydiği 30 lig maçının 23'ünde ilk 11'inde oynadı. Sloven orta saha, Miguel Crespo ile birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki değişmez ikilisi olmayı başardı.