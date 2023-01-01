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Spor

NBA tarihini baştan yazıyor! Luka Doncic yine bir ilki başardı

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

1 Ocak 2023 Pazar 11:33 - Güncelleme:
NBA tarihini baştan yazıyor! Luka Doncic yine bir ilki başardı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 126-125 yendi.

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Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.

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Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

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Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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