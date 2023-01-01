Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 126-125 yendi.
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Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle
oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.
Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.
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Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu
oldu.
Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.
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Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.