Okan Buruk 6 ismin biletini kesti

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak. Norveçli sağ bek yeni sezon planlamasında yer almıyor. 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar'ın menajeriyle görüşmeler başladı.

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OMAR'A ALACAKLARINA KARŞILIK BONSERVİSİ VERİLECEK

Habertürk'ün haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde. 2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.

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CİCALDAU SATILACAK

Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. Geçen yaz Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon avroya alınan Cicaldau'ya gelecek teklifler değerlendirilecek. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

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Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor.

STOPER VE FORVET TRANSFERİ YAPILACAK

Omar Elabdellaoui, Cicaldau ve Sekidika'nın gönderilmesiyle kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Yapılması planlanan stoper ve forvet transferine yer açılacak.