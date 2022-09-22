Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medyada kendisi hakkında üretilen sahte haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

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Söz konusu haberleri yalanlayan Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"BU HABERLER BİZE ZARAR VERMEK İÇİN YAPILIYOR"

"Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza iletmek isterim."

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"YÜZDE 200'ÜMÜ VEREREK HAZIRLANIYORUM"

"Bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi yüzde 200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibiyle (özel teşekkürü hak ediyorlar) bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz."

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"İYİ NİYETİMDEN ŞÜPHE DUYANLARA HATIRLATIRIM..."

"İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki; son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. Daha önce belirttiğim gibi o günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."