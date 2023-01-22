İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! ''11 milyon avroya sattılar''
Spor

Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! ''11 milyon avroya sattılar''

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in Burundili futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'yi 11 milyon avro bonservis bedeliyle Fransa'nın Nice takımına sattığını açıkladı.

22 Ocak 2023 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! ''11 milyon avroya sattılar''
ABONE OL

Süper Lig'de Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Fransız ekibi Nice'e transfer oluyor.

Yeni sözleşmede önemli detay Arda Güler imzayı atıyor

24 yaşındaki Burundili Youssouf Ndayishimiye için iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Wout Weghorst'tan çok konuşulacak itiraf! "Beşiktaş'ta..."

Rıdvan Dilmen, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü belirterek "Ndayishimiye'yi satmışlar. Nice'e 11 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payla satılmış. Göksel başkanla konuştum." ifadelerini kullandı.

4 milyon avroluk teklif Beşiktaş stoperini buldu!

Orta saha ve defansta oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, transferle ilgili evrakların tamamlanmasının ardından Fransa'ya hareket edecek ve 4,5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.