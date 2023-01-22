Süper Lig'de Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Fransız ekibi Nice'e transfer oluyor.
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24 yaşındaki Burundili Youssouf Ndayishimiye için iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi.
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, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü belirterek "Ndayishimiye'yi satmışlar. Nice'e 11 milyon avro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 payla satılmış. Göksel başkanla konuştum."
ifadelerini kullandı.
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Orta saha ve defansta oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, transferle ilgili evrakların tamamlanmasının ardından Fransa'ya hareket edecek ve 4,5 yıllık sözleşmenin
altına imza atacak.