Galatasaray, Porto'nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferini bitirdi. Portekizli futbolcunun bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Oliveira'nın Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte özel uçakla geleceği öğrenildi.

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Sarı kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon avro bonservis ödenecek.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP KAMPA KATILACAK

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.