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Spor

Sergio Oliveira Galatasaray'la anlaştı! Bugün geliyor

Galatasaray, Porto'nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. Sergio Oliveira bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak.

8 Temmuz 2022 Cuma 11:43 - Güncelleme:
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Galatasaray, Porto'nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferini bitirdi. Portekizli futbolcunun bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Oliveira'nın Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte özel uçakla geleceği öğrenildi.

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BONSERVİSİ 3 MİLYON AVRO

Sarı kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon avro bonservis ödenecek.

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP KAMPA KATILACAK

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

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