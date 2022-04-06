Stuttgart'tan Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a yeni teklif yolda

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu. Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon avro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon avro talep etmişti.

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STUTTGART RIDVAN YILMAZ'DAN VAZGEÇMİYOR

Gelen son bigilere göre Stuttgart scoutı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.

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FRANSA'DAN DA TALİP VAR

Bu arada Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligi'nden de talip olduğu ve bu kulüplerin tekliflerinin de masada olduğu ancak en çok ilgilinin yine Stuttgart'tan olduğu da gelen haberler arasında.

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FİYAT YÜKSELECEK

Stuttgart'ın daha önce teklif ettiği 7.5 milyon avronun üzerine çıkma ihtimalinin yükseldiği de ifade ediliyor. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rıdvan, bu sezon 28 resmi maçta görev yaptı.

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CAN BOZDOĞAN'I DA BEĞENDİLER

Öte yandan Rıdvan ile birlikte Stuttgart'ın Can Bozdağan'ı da Trabzonspor maçında takip ettiği ve beğendiği öğrenildi.

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RIDVAN YILMAZ 25 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, bu maçların 22'sinde ilk 11'de görev yaptı. Sadece 6'sında oyuna sonradan dahil oldu.