Star.com.tr 24 Şubat 2022 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:03

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'nın, Fransa Ligue 1'de Clermont'a 2-0 yenilmesi sonrasında ortalık karıştı! Fransız takımının tecrübeli yıldızı Dimitri Payet mağlubiyet nedeniyle çok sinirlendi ve karşılaşma sonrası verdiği röportajda sert sözler sarf etti.

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PAYET'NİN SÖZLERİ MARSİLYA'YI KARIŞTIRDI

Star.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre; Payet, pazar günü Velodromo Stadı'nda oynana müsabakanın ardından takım arkadaşlarının davranışlarını eleştirmekten çekinmedi ve "Ne kaçırdık? Bence alçakgönüllü olmayı ve tevazuyu... Uyumlu olamadık. Hiçbir değer gösteremedik. Hiçbir şey göstermedik. Clermont'tan, bu galibiyeti hak eden bir takımdan iyi bir ders aldık, bunu söylemek gerekir. Kafamızı biraz boşaltmalı ve işimize dönerek gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DİMİTRİ PAYET OYNADIĞI BÖLGEDEN MEMNUN DEĞİL"

RMC Sport'tan Florent Germain'in verdiği bilgiye göre; Marsilya'nın 10 numarası Dimitri Payet, takımın golcüsü Arkadiusz Milik'in en iyi koşullarda oynaması uğruna sol kanatta görev almaktan hoşnut değil. Fransız yıldızın merkezde oynamak istediği biliniyor.

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"PAYET SEZON BAŞINDA TAKIMI TAŞIDI"

Dimitri Payet'nin Clermont maçı sonrası yaptığı açıklamada kolektif eksikliğe ve karakter eksikliğine dikkat çektiğini vurgulayan Florent Germain, "Severiz ya da sevmeyiz ama Payet sezon başından beri takımı bir süreliğine taşıdı. O maçta eskiye oranla biraz daha az iyi ve biraz daha az sonuç üzerinde rol oynamış olabilir. Ve bunun hayal kırıklığını yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

"CENGİZ ÜNDER, DİMİTRİ PAYET'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

34 yaşındaki futbolcunun Clermont maçında Cengiz Ünder dahil olmak üzere takım arkadaşlarıyla yeterince anlaşamadığını belirten Germain, "Clermont maçında etrafındaki takım arkadaşlarıyla ilişkisine bakacak olursak; Gerson ile ilişkisi pek iyi değildi. Cengiz Ünder ile belki biraz daha kötü durumda. Çünkü o daha şahsi oynama eğiliminde ve bu durum Dimitri Payet'yi rahatsız ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"PAYET'NİN ÖFKESİNİN ASIL SEBEBİ MİLİK"

Fransız futbolcunun öfkesine sebep olan asıl ismin ise Arkadiusz Milik olduğunu ileri süren Florent Germain, "Marsilya'da bir Milik davası var. Milik hakkında ve Milik'in pozisyonu hakkında birçok kez konuştuk. Payet biraz arkada ve onu biraz şişirmeli. Milik'in iyi koşullarda oynatmaya çalışmak Payet'ye zarar veriyor çünkü Fransız futbolcu sol kanatta oynamaktan nefret ediyor" diye konuştu.