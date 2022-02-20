Tolgay Arslan Süper Lig'e dönüyor

Akşam 20 Şubat 2022 Pazar 11:14 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:14

Transferde büyük oynayan Emre Belözoğlu bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Tolgay Arslan ile yeni sezon için el sıkıştı. Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine gelmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

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EMRE BELÖZOĞLU TOLGAY ARSLAN'I KAPTI

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüyor. Udinese ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Tolgay Arslan, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Lacivertliler için ter dökecek.

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TOLGAY ARSLAN'IN UDINESE KARNESİ

Udinese formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıkan Tolgay Arslan 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

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FENERBAHÇE'YE 3,2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2015 yılında Beşiktaş'ın 450 bin euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, 4 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydikten sonra 3,2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha, 2020-21 sezonu başında Udinese'nin yolunu tutmuştu.