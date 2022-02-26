Star Gazetesi 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:22

Tolgay Arslan'ın takımı Udinese, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan'a konuk oldu. San Siro Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım 29. dakikada Rafael Leao ile öne geçerken, Udinese 66. dakikada Destiny Udogie ile beraberliği yakaladı.

TOLGAY ARSLAN DİREĞE TAKILDI

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor Bu sonuçla Milan maç fazlası ve 57 puanla Serie A'da liderliğini sürdürdü. 26 puana yükselen Udinese ise 14. sırada bulunuyor.

Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mato Jajalo'ya bıraktı. Tolgay'ın 59. dakikada ceza sahası dışından çektiği bir şut direğe temas ederek dışarı çıkarken, tecrübeli orta saha oyuncusu pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.

TOLGAY'A 7 PUAN

İtalyan basını Tolgay Arslan'ın performansına 10 üzerinden 5,5 ile 7 arasında değişen puanlar verdi. İşte Tolgay Arslan hakkında yapılan yorumlar:

Tolgay Arslan fırtınası! "Udinese için bir nimet"

"TOLGAY ARSLAN ORTADAN KAYBOLDU"

Eurosport İtalya: "Rakibe önlem alma konusunda çok az müdahil oldu. Ortadan kayboldu. İkinci yarıda maçın en iyi fırsatını yakaladı ancak çaprazdan şutundan top direğe dokunarak dışarı çıktı. Tolgay Arslan'dan genel olarak biraz daha fazlasını bekliyorduk. (5,5 puan)"

"BİNLERCE METRE MESAFE KAT ETTİ"

Tuttomercatoweb: "Beto'yu birkaç kez pozisyona soktu. Binlerce metre mesafe kat etti. Oyunu hem nicelik hem de nitelik vererek yönetti. Maçın sonunda kramplarla çıkmak zorunda kaldı. (6,5 puan)"

Tolgay Arslan İtalyanları hayran bıraktı! "Harika performans"

"UDINESE'NİN EN TEHLİKELİSİYDİ"

Il Messaggero: "Tolgay Arslan Milan'a karşı Udinese'nin en tehlikeli oyuncusuydu. (7 puan)"

"TOLGAY ARSLAN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI"

Mondo Udinese: "Teknik direktörünün istediği oyunu oynadı. Nitelikli bir bakış açısıyla her maç iyi performans gösteriyor. Udinese formasıyla en iyi maçlarından birini oynadı. (6 puan)"

"TOLGAY HER ZAMANKİ GİBİ"

Calcio Mercato: "Her zamanki derli toplu ve temiz oyununu oynadı. (6 puan)

Farklı galibiyete Tolgay Arslan damgası! "Geçilmez bir duvar"

25 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Tolgay Arslan, Udinese formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıktı. 1369 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

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