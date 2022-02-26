Tolgay Arslan'ın takımı Udinese, İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan'a konuk oldu. San Siro Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi takım 29. dakikada Rafael Leao ile öne geçerken, Udinese 66. dakikada Destiny Udogie ile beraberliği yakaladı.
Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90. dakikada oyundan çıktı ve yerini Mato Jajalo'ya bıraktı. Tolgay'ın 59. dakikada ceza sahası dışından çektiği bir şut direğe temas ederek dışarı çıkarken, tecrübeli orta saha oyuncusu pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.
İtalyan basını Tolgay Arslan'ın performansına 10 üzerinden 5,5 ile 7 arasında değişen puanlar verdi. İşte Tolgay Arslan hakkında yapılan yorumlar:
Eurosport İtalya: "Rakibe önlem alma konusunda çok az müdahil oldu. Ortadan kayboldu. İkinci yarıda maçın en iyi fırsatını yakaladı ancak çaprazdan şutundan top direğe dokunarak dışarı çıktı. Tolgay Arslan'dan genel olarak biraz daha fazlasını bekliyorduk. (5,5 puan)"
Tuttomercatoweb: "Beto'yu birkaç kez pozisyona soktu. Binlerce metre mesafe kat etti. Oyunu hem nicelik hem de nitelik vererek yönetti. Maçın sonunda kramplarla çıkmak zorunda kaldı. (6,5 puan)"
Il Messaggero: "Tolgay Arslan Milan'a karşı Udinese'nin en tehlikeli oyuncusuydu. (7 puan)"
Mondo Udinese: "Teknik direktörünün istediği oyunu oynadı. Nitelikli bir bakış açısıyla her maç iyi performans gösteriyor. Udinese formasıyla en iyi maçlarından birini oynadı. (6 puan)"
Calcio Mercato: "Her zamanki derli toplu ve temiz oyununu oynadı. (6 puan)
Tolgay Arslan, Udinese formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıktı. 1369 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi