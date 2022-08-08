Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer oluyor. Berat'ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde bugün takımdan ayrılacak.

Enes Ünal'ın yeni adresi belli oluyor! Getafe işini sağlama aldı 2020-21 sezonu devre arasında 4.5 yıllık anlaşmayla'nden transfer edilen, geçen sezon Süper Lig'de bordo-mavili formayla çıktığıkatkısında bulundu. Alexis Sanchez'den Galatasaray'ın teklifine cevap geldi İstanbulspor maçından sonra verilenKulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon avro civarları.