Trabzonspor'un istediği Mohamed Elneny için sürpriz hamle!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny ile 1 yıllık yeni bir anlaşma yapılacağı belirtiliyor.
Mısırlı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirmiş ve dizinden ameliyat edilmişti. Yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen İngiliz kulübünün sözleşme yenilemekten vazgeçmediği öğrenildi.
Mohamed Elneny 2021-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun adı son günlerde Trabzonspor'la da anılıyordu.
Star Gazetesi