Trabzonspor'un istediği Mohamed Elneny için sürpriz hamle!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

ARSENAL'DEN ELNENY'YE YENİ SÖZLEŞME

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny ile 1 yıllık yeni bir anlaşma yapılacağı belirtiliyor.

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SAKATLIĞI SÖZLEŞMEYE MANİ OLMAYACAK

Mısırlı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirmiş ve dizinden ameliyat edilmişti. Yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen İngiliz kulübünün sözleşme yenilemekten vazgeçmediği öğrenildi.

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TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Mohamed Elneny 2021-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun adı son günlerde Trabzonspor'la da anılıyordu.

Star Gazetesi