İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8211
  • EURO
    20,7034
  • ALTIN
    1183.95
  • BIST100
    4761.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un istediği Mohamed Elneny için sürpriz hamle!
Spor

Trabzonspor'un istediği Mohamed Elneny için sürpriz hamle!

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny'nin adı Trabzonspor ile anılıyordu. Ancak İngiliz kulübü, Mohamed Elneny için beklenmedik bir hamlede bulundu.

Star Gazetesi2 Şubat 2023 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'un istediği Mohamed Elneny için sürpriz hamle!
ABONE OL

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mohamed Elneny, Arsenal ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

ARSENAL'DEN ELNENY'YE YENİ SÖZLEŞME

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny ile 1 yıllık yeni bir anlaşma yapılacağı belirtiliyor.

Sözleşme şartları belli oldu Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

SAKATLIĞI SÖZLEŞMEYE MANİ OLMAYACAK

Mısırlı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirmiş ve dizinden ameliyat edilmişti. Yaşanan bu olumsuz gelişmeye rağmen İngiliz kulübünün sözleşme yenilemekten vazgeçmediği öğrenildi.

6 milyon avroluk Yusuf Demir'in "ayrılık kararı" bekleniyor

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Mohamed Elneny 2021-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun adı son günlerde Trabzonspor'la da anılıyordu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.