Ve Çağlar Söyüncü transferi resmen bitti! Ocak'ta formayı giyiyor

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, teknik direktör Brandon Rodgers ile sorunlar yaşıyor. Çağlar Söyüncü, geçen sezon itibariyle düşük performans sergilemeye başlamıştı. Bu durumun hem takımın hem de oyuncunun formsuzluğu ile doğrudan alakalı olduğu düşünülüyor. Premier Lig'de sezon başı sözleşme detaylarından dolayı teknik direktör Brandon Rodgers ile arası bozulan savunma oyuncusu, Premier Lig'de bu sezon yalnızca Lig Kupası'nda olmak üzere bir maçta forma giyebildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN TRANSFER DEDİKODULARI

Brandon Rodgers'ın gözünden düşen Çağlar Söyüncü hakkında transfer iddiları çıkmaya devam ediyor. La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milano temsilcisi İnter, takımdan ayrılması beklenen Milan Skriniar'ın yerine milli savunmacının düşünüldüğünü ve oyuncunun sağlık durumunun yakından incelendiği belirtti. Bunun yanı sıra Çağlar hakkında ki transfer dedikoduları bununla sınırlı değil ayrıca İspanya başkent ekibi Atletico Madrid'in de temaslarda bulunduğu gelen bilgiler arasında.

KARİYERİ

Çağlar Söyüncü, ülkemizde birinci lig'de oynamadan Avrupa'ya tarnsfer gerçekleştiren nadir oyunculardan biri. Altınordu Fk forması giyerken, Bundesliga ekibi Freiburg'a 8 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Burada gösterdiği performans Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'in kapılarını açmıştı. Leicester City'e 21 milyon euro bedelle transfer olmuştu. İlk iki yılıonda adaptasyon sürecini tamamlayıp 2019-2020 sezonunda ligin en iyi ilk 11'ine seçilmeyi başarmıştı. Şimdi ise transfer olacağı yeni adresi bekliyor.

Star Gazetesi